“Vamos en quinto lugar”, reconoce Penélope Ramírez, candidata del PT a la gubernatura

Las encuestas nos posicionan en el quinto lugar en la contienda por la gubernatura de Querétaro con un cuatro por ciento de la preferencia electoral, afirmó Penélope Ramírez Manríquez, candidata del Partido del Trabajo.

La petista reconoció que dichos resultados no la hacen sentir satisfecha; sin embargo, puntualizó que se logró uno de los objetivos que era generar presencia en la entidad y construir al partido en la entidad.

“Por supuesto que no me deja satisfecha, pero como lo he dicho fuerte y quedito, esta es una cuestión histórica en donde la participación tan activa de siete mujeres a la gubernatura, bueno, es trascendente y no va a ser fácil, no va a ser fácil, el voto va a ciertos partidos y en ese momento diluye un poquito más, pero lo importante es que se tiene la presencia ya en el estado y es uno de los objetivos generar presencia y construir partido aquí en Querétaro”, indicó.

En entrevista, señaló que algunos de los municipios donde el PT tiene mayor aceptación son Ezequiel Montes, Tolimán y la Sierra Gorda.

Ramírez Manríquez adelantó que estos últimos días de campaña continuará recorriendo los municipios y añadió que aún no se tiene definido su cierre de campaña; sin embargo, garantizó que no se tratará de un evento masivo para evitar aglomeraciones y posibles contagios por la pandemia.