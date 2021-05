Promete Arturo Maximiliano creación de casas de la Tecnología y Dirección Municipal de Salud

El candidato explicó que las casas de la tecnología serán manejados por expertos en coordinación con las universidades, para que la ciudadanía reciba capacitación y asesoramiento especializado

Arturo Maximiliano García, candidato de Morena por la alcaldía de Querétaro, presentó a los vecinos de la colonia ampliación Bosques de la Hacienda algunas de sus propuestas, entre las que resaltó la creación de una Dirección Municipal de Salud y casas de la Tecnología para reducir las brechas digitales y garantizar Internet de calidad.

“Las casas de la tecnología es para mí -de las propuestas- más importantes, e incluso, podrán hacer fusión con algunas casas de la cultura y la idea es tener espacios en donde jóvenes, niños y adultos mayores que estén interesados en entender este lenguaje de la computación manejar mejores aplicaciones y también generar alternativas de comercio y lo puedan aprender en una casa de la tecnología”, expuso.

Explicó que en estas casas serán manejados por expertos, en coordinación con las universidades, para que la ciudadanía reciba capacitación y asesoramiento especializado; agregó que, en un principio, estas casas de la tecnología estarán en cada delegación, para que, posteriormente, se hagan más.

Especificó que todavía no se tiene un monto estimado de lo que costaría hacer estos centros de la tecnología, pues se buscarán convenios con universidades y empresas de la tecnología para conseguir el equipamiento necesario, y será un proyecto que podría ser llevado en conjunto con el gobierno federal “pero me parece que no sería un proyecto tan caro, pero que será de mucho beneficio para los queretanos”.

De igual forma, el candidato de Morena, se comprometió a crear una Dirección Municipal de Salud, para que haya una clínica de primer nivel en Santa Rosa Jáuregui; aunado a esto, mediante esta Dirección implementará clínicas de salud móviles y un esquema para el cuidado de adultos mayores.

“En la salud tradicional el municipio no se involucra en salud, y mí no me gusta crear dependencias nuevas, sin embargo, sí creo que es necesario establecer una dirección de salud para que haya una clínica de primer nivel en Santa Rosa Jáuregui, y que haya más proyectos de clínicas móviles pero que sean permanentes”, aseguró.

Maximiliano García enfatizó que durante sus recorridos por las colonias del municipio de Querétaro, se ha encontrado con un comercio devastado, por lo que se comprometió a generar un expediente único para agilizar los trámites y que sean más sencillos; además, se otorgarán facilidades y descuentos en las licencias de funcionamiento.

Finalmente, dijo que le apostará a la reconstrucción del tejido social, por lo que impulsará espacios deportivos y culturales.

Durante la reunión con los vecinos, Arturo Maximiliano García, pidió voto masivo para Morena el próximo 6 de junio y dijo que Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro, es la mejor preparada para ocupar el cargo; asimismo, reiteró que el metro sí es una opción viable en el tema de movilidad.

“El metro es un proyecto largamente esperado en Querétaro y la primera vez que platiqué con expertos sobre el proyecto fue en el 2001 para que Querétaro tuviera este metro que evitaría todos los desastres que se han hecho en el tema de movilidad. Son mucho más positivas las obras propuestas por Celia Maya y son bien planeadas”, destacó.