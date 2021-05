Ofrece UAQ charla sobre periodismo de investigación y derechos de la niñez

Dalia Souza, periodista de ZonaDocs, presentó la charla “Cobertura informativa e investigación periodística. Niñez y adolescencia”, en la cual planteó las premisas sobre la niñez

El Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó el conversatorio “Periodismo de Investigación y Derechos de la Niñez”, en modalidad on line.

El Mtro. Carlo Daniel Aguilar González, coordinador del CUPI, introdujo a las participantes de esta mesa de debate, las periodistas especializas en el tema: Alejandra Crail, del portal Emeequis y Dalia Souza, periodista de ZonaDocs

Por un lado, Alejandra Crail presentó el diálogo “Infancia y Periodismo”, en el cual planteó que los niños y las niñas son sujetos de derechos, no son extensiones ni propiedad de sus padres o tutores, lo cual ha significado muchos avances para la niñez en México en el marco legal.

A pesar de ello, la periodista puntualizó que en el país sigue permeando la idea de que los infantes pertenecen a sus padres y todo lo que compete en sus vidas es responsabilidad exclusiva de sus creadores. Explicó que los Derechos de la Infancia son: 1) Relativos a la protección, 2) Relativos a la provisión y 3) Relativos a la Participación.

Sin embargo, de acuerdo con el Dr. Arturo Loredo Abdalá, existen factores de riesgo en los niños al nacer, como por ejemplo: no ser planeados, no tener el género deseado por los progenitores, color de piel, tener necesidades particulares, y la personalidad y carácter.

“Para mirar a la infancia y para apostar que los niños sí sean el futuro de nuestro país, como en el discurso se dice, hay que mirar a los padres y si queremos cambiar esas realidades hay que también trabajar con ellos desde la política pública y nosotros como periodistas reconocer todo lo que implica el ejercicio de la maternidad y la paternidad en un país como el nuestro. Así como para los niños, también hay riesgos para los adultos”, puntualizó.

Por otro lado, Dalia Souza, periodista de ZonaDocs, presentó la charla “Cobertura informativa e investigación periodística. Niñez y adolescencia”, en la cual planteó las premisas sobre la niñez.

La primera es que todos los niños y niñas son sujetos de derechos sin importar su condición social, etnia, sexo. Segunda, su interés debe ser puesto en primer lugar y prevalecer ante cualquier otro criterio. Tercera, son considerados ciudadanos con derechos y responsabilidades. Cuarta, tienen la capacidad de contribuir en su desarrollo personal, el de su familia y el de su comunidad. Quinta, son protagonistas y capaces de generar transformaciones sociales. Y sexta, tienen el derecho de ser escuchados y sus opiniones deben ser tomadas en cuenta.

Asimismo, detalló que existe una responsabilidad social de los medios de comunicación “las y los periodistas tienen un rol determinante en la tarea de sensibilizar a la población sobre los derechos de la niñez”.

Por lo tanto, la reportera de ZonaDocs, planteó la necesidad de no sólo redactar una historia, sino proponer soluciones y vías de acción en una problemática específica detectada durante la cobertura periodística.

Para estos propósitos, Dalia Souza recomendó a los estudiantes y profesionistas del periodismo: el uso de las fuentes testimoniales (directa e indirecta); anonimato e identidad; uso de lenguaje incluyente, no estigmatizante, no discriminatorio y no sexista; el uso y revisión de fuentes documentales; revisión de datos y solicitudes vía transparencia; así como la consulta de expertos y organizaciones en el tema de la niñez.