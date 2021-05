“No se relegará obra pública al ejército”: Celia Maya

La candidata morenista a la gubernatura de Querétaro garantizó que todas las obras que se realicen se entregarán a constructores locales

Las obras públicas en el estado de Querétaro serán asignadas a los constructores locales y no al Ejército Mexicano como ocurre a nivel federal, garantizó Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“La obra pública de Querétaro será preferentemente para los queretanos, y cuando hablo de preferentemente estamos hablando de civiles, no estoy pensando en que le vamos a dar obra al ejército. Si se presentara el caso que el titular del ejecutivo federal me dijera que tome en cuenta al ejército, yo le tendría que decir pues lo sentimos mucho, pero no tengo trabajo en mi estado, dime en qué lo voy a emplear, y no lo haríamos“, dijo.

Durante un encuentro que sostuvo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la morenista enfatizó que si el ejecutivo federal le pide adjudicar obras al ejército, tendrá que decir no, pues señaló que ella busca que le vaya bien a su estado.

Respecto a la operación del tren interurbano de Querétaro se requerirá el apoyo del gobierno federal para analizar la concesión de las vías del ferrocarril que pasan por la entidad, con la intención de hacer uso de ellas en los “tiempos muertos“.

Asimismo, reiteró su propuesta de construir un metro en Querétaro y San Juan del Río que brinde una solución a largo plazo, propuesta que ha platicado con arquitectos e ingenieros quienes le han manifestado que el proyecto tendría una inversión de ocho millones de dólares por kilómetro si se construye sobre tierra, de 12 a 20 millones de dólares de ser elevado y de 20 a 40 millones de dólares si fuera subterráneo.

Ante afiliados de la CMIC, informó que los ejes de su gobierno serán la seguridad, movilidad y distribución del agua, así como la educación, salud y el desarrollo económico del estado, temas en los que destacó contar con una policía comunitaria, analizar las concesiones de agua, rehabilitación de drenes y presas, así como construcción de cuerpos pluviales, revisión de contenidos educativos y de salarios del personal educativo, apoyos al campo, sí como educación en medicina alternativa en las comunidades más lejanas.

Maya García garantizó que habrá voluntad política de su gobierno de construir para desarrollar obras que solicite la ciudadanía con el objetivo de generar un bienestar para los habitantes de la entidad.