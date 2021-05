Celia Maya promete impulsar cosecha de agua para garantizar el abasto

Señaló que en Peña Colorada no habrá expropiación, sino que buscará la conciliación con los ejidatarios para ver qué es lo que quieren hacer con sus tierras

“De que Querétaro va a tener agua, la va a tener, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir”, aseguró Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, en la reunión que tuvo con vecinos de la colonia Ampliación Bosques de la Hacienda en la Delegación Epigmenio González.

“Vamos a resolver el tema del agua en Querétaro para que ningún queretano se quede sin agua en sus casas y lo vamos a lograr con un programa donde todos vamos a participar, porque el agua es un elemento vital para todos nosotros”, aseguró.

Señaló que la administración del agua, para que pueda llegar a toda la población, la va a hacer muy bien, pues dijo que es algo que le corresponde directamente al gobierno estatal; explicó que buscará la asesoría de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para poder aplicar a un programa y poder impulsar el proyecto de cosecha de agua de lluvia.

“Dicen que no sabemos lo que vamos a hacer, pero claro que lo sabemos. La cosecha del agua se puede hacer, la misma Conagua tiene fondos para apoyar este tipo de programas, pero Querétaro no ha podido entrar o no lo ha buscado porque lamentablemente se exige un cierto número de lluvias y hemos tenido años muy malos”, expuso.

Maya García agregó que desde 2013 Conagua autorizó que en Querétaro se podía dejar de usar el agua subterránea, puesto que los mantos acuíferos están abatidos, para utilizar aguas superficiales de los ríos que se encuentran en Jalpan, Santa María, entre otras localidades.

“Llegando al gobierno de Querétaro vamos a aplicar a esos programas de Conagua para poder utillzar agua superficial y que pueda llegar a los queretanos, pero también, para cuidar de nuestros mantos acuíferos y que se recarguen”, añadió.

Auando a esto, señaló que en Peña Colorada no habrá expropiación, sino que buscará la conciliación con los ejidatarios para ver qué es lo que quieren hacer con sus tierras; propuso, que de ser posible, se impulsaría un proyecto turístico sin que haya afectaciones ambientales a Peña Colorada.