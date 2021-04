Rectora de la UAQ presenta avances de la vacuna ante trabajadores del ISSSTE

Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del proyecto, presentó la ponencia “Evaluación de una quimera recombinante multiepitópica como vacuna contra COVID-19“.

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), participó en la Jornada del SNTISSSTE “Avances de la vacuna mexicana COVID-19 Quivax-UAQ”, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante su ponencia, la Rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad expresó que el proyecto QUIVAX 17.4, tiene el propósito de combatir la enfermedad COVID-19 y consiste en una vacuna quimérica que se construye a partir de la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2.

“Utilizando ciertos fragmentos de la proteína que tiene una alta inmunogenicidad, generan una buena respuesta inmunológica y a partir de ello, se construye una proteína nueva, distinta a la original, en la que nosotros también nos aseguramos que no tenga parecido con alguna otra secuencia humana, de tal forma que se eviten reacciones autoinmunes”, explicó la Rectora quien también forma parte del grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN).

Expresó que los resultados en la fase preclínica han sido alentadores, pues ha generado inmunidad en ciertas especies animales; de igual forma, resaltó que la vacuna presenta ventajas sobre otras, ya que no requiere ninguna envoltura, no requiere ningún otro ingrediente (esto evita reacciones adversas) y no necesita temperaturas muy bajas para su preservación.

En este mismo sentido, el Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del proyecto QUIVAX 17.4 y responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la FCN, presentó, por medio de un video, la ponencia “Evaluación de una quimera recombinante multiepitópica como vacuna contra COVID-19”.