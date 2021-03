Primer Encuentro de la Industria Musical iniciará este miércoles

Los interesados tienen hasta el día de hoy para registrarse y participar de las ponencias, de igual manera pueden seguir la transmisión en Facebook a través de la cuenta oficial del evento, el cual dará inicio del día 25 de marzo en punto de las tres de la tarde.

Este 25 y 26 de marzo se llevará a cabo de manera virtual, el primer Encuentro de la Industria Musical de Querétaro (EIMQ). El proyecto busca impulsar y profesionalizar la industria musical local a través de charlas y talleres impartidos por especialistas; así lo dio a conocer, la organizadora del evento y directora de Somos Booking, Daniela Medina Moch.

El proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre especialistas en relaciones públicas, medios de comunicación, producción de eventos, booking y management, en alianza con la Secretaría de la Juventud (Sejuve).

El encuentro tiene como objetivo impulsar y profesionalizar la industria musical del estado de Querétaro, generando espacios de formación que ofrezcan las herramientas necesarias a quienes están interesados en formar parte de la industria musical. De igual manera busca la creación de redes de trabajo locales y nacionales, así como la promoción de espacios de exposición cultural para la industria musical y las disciplinas relacionadas.

El evento se llevará a cabo de manera digital, con charlas y talleres en tres ejes temáticos distintos, los cuales serán impartidos por ponentes especializados en la escena musical local como: Malfi Dorantes, a través de su agencia de medios y relaciones públicas, MalfiCo, ha trabajado con artistas como Carla Morrison y Sotomayor; o Sergio Gómez Tagle, quien produjo y financió festivales y giras de artistas como Lenny Kravitz, Rage Against The Machine, Sepultura, Willie Colón, The Horrors o Black Eyed Peas, entre muchos otros.

Los interesados tienen hasta el día de hoy para registrarse y participar de las ponencias, de igual manera pueden seguir la transmisión en Facebook a través de la cuenta oficial del evento, el cual dará inicio del día 25 de marzo en punto de las tres de la tarde, señaló la organizadora.