UAQ y STEUAQ acuerdan 4% de aumento salarial

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezadas por la rectora Teresa García Gasca, y representantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ (STEUAQ), liderado por Margarita Chaparro García, firmaron el convenio para el aumento directo al salario del 4 por ciento este año.

Durante la audiencia -celebrada en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro-, Teresa Gasca celebró la buena disposición que hubo de parte del Sindicato, pues dijo, muestra solidaridad con el Alma Máter queretana en estos tiempos tan complicados que vive el país y el mundo.

“Nuestras y nuestros administrativos han sido fundamentales para que la Universidad no se detenga; es cierto, la UAQ no ha dejado de dar un solo pago quincenal, semanal en ningún momento y eso ha sido gracias a todas y todos ustedes; no ha dejado de darle mantenimiento a nuestras áreas ni ha dejado de atender a nuestras y nuestros estudiantes y docentes”, agregó.

Por su parte, la secretaria General del STEUAQ, indicó que se dio a conocer a los trabajadores sindicalizados la propuesta hecha por la Universidad, por lo que el día de la votación, fue aceptada por mayoría de votos.