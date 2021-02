No cesan suspensiones ni dispersiones de eventos en Querétaro

Entre los negocios suspendidos se encuentran un salón de fiestas, dos taquerías, un restaurante bar, un gimnasio, un establecimiento de venta de alimentos y una tienda de conveniencia

Este viernes, la unidad especial anti-COVID-19 realizó siete suspensiones y seis dispersiones de eventos por incumplir las medidas de seguridad y prevención para evitar más contagios de coronavirus.

En el municipio de Querétaro se suspendió un salón de fiestas y una taquería; en Ezequiel Montes un restaurante bar; en El Marqués un gimnasio; en Pedro Escobedo una taquería y un establecimiento de venta de alimentos, y una tienda de conveniencia en San Juan del Río.

Entre los motivos de suspensión y dispersión estuvieron el incumplimiento de los protocolos de prevención, no contar con aviso de funcionamiento, no tener control sanitario al acceso al establecimiento y no contar con bitácoras de limpieza y desinfección.

Sobre la dispersión de eventos, en el municipio de Querétaro se trató de una fiesta particular con 20 personas, en un establecimiento más de 30 personas y dos canchas de futbol con 30 personas, mientras que en el municipio de Corregidora se dispersó a más de 80 personas de dos parques públicos.

Durante el operativo, la unidad especial efectuó 39 verificaciones en las que se supervisó el cumplimiento de la normatividad. Asimismo, se realizaron 46 visitas de fomento sanitario, en las que se difundieron medidas de prevención y promoción de la salud a dueños, empleados y usuarios o clientes de establecimientos con el fin de reducir riesgos epidemiológicos.

También se brindaron 30 recomendaciones con las que se orientó sobre el llenado del Acuerdo de Voluntad a través del formulario de la COVAPP y se dieron indicaciones sobre higiene, seguridad y protección civil.