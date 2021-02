Arranca aplicación de 2a. dosis de vacuna vs COVID-19 en el IMSS Querétaro

Entre las categorías de trabajadores que se están vacunando están personal médico, de enfermería, inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, entre otros

Este viernes 19 de febrero dio arranque la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Querétaro.

Tras la llegada de este insumo, se vacunará al personal de salud que se encuentra en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 y No. 2, de los municipios de Querétaro y El Marqués, respectivamente, así como para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de San Juan del Río.

Las 11 categorías de trabajadores que reciben esta vacuna son personal médico, de enfermería, inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social.

“El Seguro Social mantiene el compromiso con su personal y trabaja para dar continuidad a las estrategias de vacunación”, afirmó a través de un comunicado.