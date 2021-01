Estrategia de Querétaro contra el COVID-19 no ha fracasado: Seseq

Así lo manifestó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro

La estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19 no ha fracasado, enfatizó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Mencionó que el aumento de casos que se han registrado en los últimos días es por la estrategia del aumento en la toma de muestras, así como la movilidad de la ciudadanía en las fiestas de diciembre.

“No, no es un fracaso es este fortalecimiento de la toma de muestras, pero habíamos comentado que esperábamos el reflejo y todavía no podemos cantar victoria de que aún no termina el impacto de toda la movilidad que hubo en el mes de diciembre y parte de enero”, precisó Pérez Rendón.

Añadió que también se acerca los festejos del Día de La Candelaria y el 14 de febrero, por lo que podría haber otro incremento de casos de la enfermedad.

Asimismo reiteró en el llamado a la población a acatar las medidas sanitarias y evitar las reuniones sociales, pues sólo así se mitigarán los contagios.

“Gran parte del control de la epidemia no está en la actividad gubernamental, no está en los centros de salud o en los hospitales, ahí atendemos a los enfermos, pero el control el que te pongan un cubrebocas, el que no salgas sino tiene a necesidad de hacerlo, el que cuides a los grupos vulnerables está en la decisión de cada uno de nosotros”, puntualizó.