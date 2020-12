Jóvenes, futuro para el cambio climático: Teresa García

Lo anterior, en el marco de la apertura de la Conferencia y Festival Internacional para la Acción Climática dirigida por los jóvenes

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), participó, de manera virtual, en la sesión de apertura de la Conferencia y Festival Internacional para la Acción Climática dirigida por los jóvenes (International Conference and Festival for Youth-Led Climate Action), organizado por el Movimiento POP (Protect Our Planet).

Durante el evento, desarrollado del 1 al 5 de diciembre, en el que también participaron líderes globales y socios del Festival Proteger Nuestro Planeta (POP) para la Acción Climática liderada por la Juventud, destacaron que, en esta pandemia, se requiere que los 1.8 millones de jóvenes del mundo se colectivicen y se unan para tomar medidas para proteger el planeta y abordar la mayor amenaza existencial: el cambio climático.

En su intervención, García Gasca compartió con los participantes un mensaje enfocado a impulsar a los jóvenes a fortalecer sus acciones y compromisos para proteger el planeta y destacó que la UAQ se trabaja en favor del medio ambiente.

“Estoy muy contenta de estar aquí, la virtualidad nos ha permitido acercarnos como nunca lo hemos pensado, y coincido en que las jóvenes y los jóvenes son este impulso que nos lleva al cambio y son nuestro presente; también coincido en que la educación es el camino, tenemos que seguir adelante y seguir trabajando desde nuestras trincheras para lograr el cambio que queremos ver en nuestro mundo”, comentó.

García Gasca es colaboradora de Movimiento POP y participó en la inauguración del 2º foro de desarrollo sostenible (WSDF, por sus siglas en inglés), que se realizó en el estado de Durango en el mes de marzo.

El movimiento POP cree que los impactos del cambio climático afectarán al planeta en su totalidad y aseguran que con la unión y el poder de la juventud del mundo se puede enfrentar el desafío, además de sostener que el conocimiento es la verdadera moneda para cambiar el futuro.