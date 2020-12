Donan biorreactor a la UAQ que permitirá desarrollo de vacuna contra COVID-19

El equipo, con valor superior a los 700 mil pesos, fue financiado por la empresa Detección Molecular y Asesoría Analítica

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recibió la donación de un biorreactor por parte de la empresa Detección Molecular y Asesoría Analítica, equipo que permitirá producir la vacuna contra COVID-19 que actualmente es desarrollada por investigadores de la universidad, pues permitirá mejorar su control de calidad para pasar a la etapa clínica del proyecto.

Al respecto, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, aseguró que este donativo es un apoyo invaluable para la universidad:

“Las universidades usualmente vamos solas, haciendo un trabajo de excelente calidad pero no sin dificultades y cada vez con menos presupuesto. No nos hemos detenido a pesar eso, estamos trabajando mucho y definitivamente el equipo que nos proporcionan es indispensable. Les agradecemos este gesto y la confianza en la UAQ; estoy segura de que no les vamos a fallar ni a ustedes ni a la sociedad”, manifestó.

Por su parte, Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo de investigadores que trabaja en la creación del antígeno, aseguró que el biorreactor cuenta con un valor en el mercado de más de 700 mil pesos, mismo con el que se podrá solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la evaluación de los efectos de la vacuna en personas.

Mientras tanto, Iván Romero, director general de Detección Molecular y Asesoría Analítica, se dijo entusiasmado a nombre de toda la empresa por apoyar proyectos como el que desarrolla la UAQ, sabiendo las capacidades con las que la institución cuenta y lo indispensable que es el biorreactor para el desarrollo del antígeno, ya que con él se produce la mayor parte de la vacuna.

“Sabemos la importancia que tiene el equipo, la empresa está comprometida con el apoyo a la investigación y a la Universidad Autónoma de Querétaro con la cual llevamos tiempo trabajando. Ahora con la emergencia sanitaria hemos tenido la oportunidad de apoyar a diversas instancias y creemos importante de quien está trabajando un candidato a la vacuna ser pieza clave, es parte de nuestro granito de arena en todo esto”, expresó.