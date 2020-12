Consigue Fuerza por México más de 28 mil afiliados en Querétaro

José Luis Aguilera Ortiz, presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, señaló que el estado encabeza el número de afiliados a nivel nacional

El Partido Fuerza por México suma ya 28 mil 493 afiliados en el estado de Querétaro, además que se rebasó en un 251 por ciento la meta planteada en la entidad.

Así lo informó José Luis Aguilera Ortiz, presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Querétaro, durante la instalación de dicho comité en la entidad.

“En cada uno de los municipios tenemos estructuras reales, no jugamos a ver si se puede, aquí hay personas que han compartido conmigo muchos años de trabajo, hemos estado juntos durante muchos años y saben que cuando nos metemos a competir, no nos metemos a competir para sacar lo mínimo…ya les preocupa a otros”, expresó.

Enfatizó que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en número de afiliados, además que reconoció el trabajo de las mujeres que se han sumado al proyecto.

Agregó que las mujeres son una parte fundamental de la estructura que tiene Fuerza por México en Querétaro, por lo que afirmó que se suman a la convocatoria de que haya cinco mujeres en los distritos federales electorales.

Aguilera Ortiz alentó a los integrantes del Comité Directivo Estatal y afiliados de Fuerza por México en Querétaro a trabajar arduamente y lograr más del 10 por ciento de los votos.

“Tenemos que redoblar el trabajo para ganar, yo nunca he planeado para fallar, siempre he planeado para ganar…No vamos por el 10 por ciento de votos, esa no es nuestra meta”, puntualizó.