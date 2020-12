Bajan casos activos de COVID en Querétaro, pero autoridades piden mantener precaución

Si no te pudiste aislar la semana pasada, es mejor que no visites familiares para navidad, dicen las autoridades sanitarias

De acuerdo con el último informe de positividad elaborado para el Gobierno del Estado de Querétaro, tanto los casos activos de coronavirus como los índices de positividad de las pruebas han descendido en el estado.

No obstante, autoridades sanitarias manifestaron que los indicadores de hospitalización siguen en alza, lo que podría deberse a que la gente está tardando más tiempo en buscar atención médica, lo que eventualmente se traduce en cuadros más complicados.

En este sentido, invitaron a la población a monitorear sus propios síntomas y los de sus familiares que presenten cuadros de COVID-19.

Insistieron, sobre todo, en la importancia de medir los niveles de saturación de oxígeno en la sangre, advirtiendo que cuando ésta es menor a 90, estamos ante un cuadro de gravedad y que cuando es menor a 80, urge recibir atención médica.

También pidieron a la población no confiarse y tomar precaución. Incluso recomendaron no visitar familiares para nochebuena a quienes no hayan podido aislarse durante la semana pasada.

Cabe destacar que en solo 19 días, hubo 92.5% más muertes por COVID-19 que durante todo el mes de noviembre.