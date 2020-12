30 años de problemas presupuestarios en las universidades públicas: AUQ

La Rectora de la Máxima Casa de Estudios explicó el plan de rescate financiero para el presupuesto de las universidades propuesto ante el Senado de la República, además, afirmó que las instituciones deben defender su presupuesto y proponer mejorarlo.

Durante su participación en el noticiario Presencia Universitaria, trasmitido por TvUAQ y Radio Universidad (89.5 FM), la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca habló sobre los retos presupuestales que tiene por delante la educación superior en México, ya que recientes publicaciones periodísticas nacionales, hablan de la crisis financiera de algunas de estas instituciones.

En este sentido, explicó que es urgente exigir a las autoridades estatales y federales, así como a las dependencias encargadas de la educación, un presupuesto suficiente, el cual dijo, es un derecho constitucional, sin embargo, afirmó también que las propias universidades deben realizar propuestas en torno a cómo salir de esta situación que ha mantenido un problema presupuestal grave en los últimos 30 años.

“¿Por qué no ponemos los pies en la tierra y generamos un proyecto que nos permita ir logrando esto en términos reales? Que nos dé certeza, porque si no, parecen habladurías y queda en letra muerta; y es lamentable que hagamos leyes para que no se cumplan”, afirmó la Rectora de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro, quien refirió que, a través de seis puntos, la UAQ presentó al Senado de la República, un plan estratégico para la recuperación financiera de las universidades públicas.

Dicha estrategia establece un fondo anual con temporalidad definida para el rescate financiero de universidades que han presentado crisis económicas y que esté ligado a los esfuerzos de saneamiento financiero; sanciones que deriven del incumplimiento en la entrega de subsidios; establece porcentajes mínimos de incremento en el subsidio estatal que garanticen, en el corto o mediano plazo, lograr que alcance el 50 por ciento de subsidio total; así como incluir en el Artículo 62 que el incremento del subsidio ordinario federal anual no podrá ser, en ningún caso, menor que el índice inflacionario a diciembre del año en curso.

“Para poder nosotros enfrentar esta crisis presupuestal creemos que no nada más es necesario hacer gestión, ir a la Legislatura, platicar con los gobernadores; lo que necesitamos es trabajar sobre un plan maestro porque si no, vamos a quedar acéfalos, sin ninguna directriz que nos indique por dónde tenemos que llevar a cabo los esfuerzos”, expresó García Gasca.

Finalmente, en lo relativo al manejo de la pandemia en la Universidad, indicó que la próxima semana se presentará la actualización del semáforo, por lo que dijo que hay confianza en avanzar con el apoyo de toda la comunidad UAQ, pues se tiene planeado el regreso a clases el 11 de enero de forma virtual y paulatinamente se darán los avisos de cómo se realizarán las actividades presenciales programadas.