Uno de cada cien accidentes de tránsito en México es fatal

Solo en 2019, más de 4 mil personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, según señaló el INEGI en el marco del Día Mundial de las víctimas de accidentes

Hace 10 años, Lorena Luján tuvo su primer accidente de tráfico. Mientras esperaba en la fila de vehículos para entrar a la feria, sintió un choque por detrás del carro que le provocó un esguince, sin tener mayores complicaciones que utilizar un collarín.

Sin embargo, años después, vivió una situación similar cuando otro automóvil impactó el vehículo en el que viajaba con su familia, y que se localizaba en avenida Pie de la Cuesta.

“Llegó un señor. Estaba borracho, y nos chocó en la parte de atrás. En el choque yo me fui hacia adelante y me golpeé en el asiento del copiloto en donde iba mi hermana”, relata al reconocer que, en esa ocasión, no llevaba el cinturón de seguridad y resultó un esguince de segundo grado, además, el responsable del accidente trató de darse a la fuga.

Estos incidentes se suman al total de accidentes de tránsito que se han registrado en el país y de los cuales, en el 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de cada cien fue fatal.

Según las últimas cifras del INEGI, en el 2019, se reportaron cuatro mil 125 decesos en el lugar del accidente y 91 mil 713 heridos; Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora son las entidades del país que concentraron el 48.5 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el lugar del siniestro.

Adriana también ha estado involucrada en accidentes automovilísticos. Hasta el momento, ha experimentado estos siniestros en tres ocasiones: dos fueron de alcance y, en uno, viajaba en el automóvil que impactó a otro vehículo.

El más reciente fue un choque de impacto por la parte trasera del vehículo, en el puente de constituyentes a la altura del Campestre y, solo en uno, resultó con una lesión en el cuello.

Por ello, enfatiza en que, es necesario, que se sea responsable con el volante: no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y evitar consumir bebidas o sustancias que no mantengan a los conductores en sus cinco sentidos.

“A lo mejor a la persona no le importa ella, quien va manejando, pero los acompañantes o las personas con las que va a chocar. Son muchas variables y no es una sola vida, la vida del conductor, son todas las demás”, indica.

Cada tercer domingo de noviembre, se conmemora el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico; fecha que se adoptó en el 2005 para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate.

De acuerdo con los resultados de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas del INEGI, en 2019 se reportaron 362 mil 586 accidentes, de los cuales 293 mil 782 registraron solo daños materiales (81 por ciento); en 65 mil 154 se identificaron víctimas heridas (18 por ciento), y los 3 mil 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (uno por ciento) en el lugar del accidente.

Según estas estadísticas, el tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón (atropellamiento); seguido por colisión con vehículo automotor y, en tercer lugar, colisión con motocicleta. Estos tres tipos de accidentes concentran seis de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

Durante el fin de semana, el INEGI señala que se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales: el domingo se reportan el 22.2 por ciento de los decesos y 17.4 por ciento de los lesionados; mientras que el sábado, 18.2 por ciento de los fallecidos y 16.6 por ciento de personas heridas y, en tercer lugar, el lunes con 13.9 por ciento de personas fallecidas y 13.8 por ciento de los heridos.