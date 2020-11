Organizaciones civiles piden ley para que personas sin hogar tengan servicios funerarios

Así lo informó Walter López vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico quien adelantó que las siguientes semanas se prevé trabajar con las autoridades de la Fiscalía General del Estado en este sentido

Con la intención de que todas las personas sin hogar puedan tener derecho a los servicios funerarios, organizaciones civiles buscan trabajar en un protocolo o en una iniciativa de ley que agilice la entrega de sus cuerpos a personas con las que compartieron sus últimos días, aunque no tengan lazos familiares.

Así lo informó Walter López vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico quien adelantó que las siguientes semanas se prevé trabajar con las autoridades de la Fiscalía General del Estado para trabajar en protocolo antes de que se modifique la ley.

De acuerdo con el activista recientemente se registró el fallecimiento de una persona en el centro de servicio temporal para personas en situación de calle y se trabajó con las autoridades para que su cuerpo pudiera tener acceso a un servicio funerario.

“Que haya un protocolo de Fiscalía para que, cuando no existan familiares, se puedan entregar esos cuerpos a las comunidades con las que vivieron al final y puedan tener ese último derecho de velar y enterrar a sus seres queridos, aunque no tengan lazos biológicos”, expresó.

Lopez añadió que también se analiza que no se tengan criterios discriminatorios en las credenciales de elector, para que puedan contar con un domicilio a donde puedan llegar correos o que les sea útil para conseguir empleos.

“Que no sea discriminatorio, porque mucha gente cuando ve una dirección georeferenciada inmediatamente dicen: ¡Ay, no¡ No tiene casa ¡Fuera! (…) Igual que no sea una georeferenciación, sino una dirección física para que la gente no tenga estos criterios discriminatorios”, añadió.