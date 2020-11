Ante proximidad de fiestas decembrinas, vocería alerta de riesgos de contagio

La vocería organizacional de Querétaro recomendó celebrar sólo con la familia que habita en el mismo domicilio, pues aún cuando los grupos sean pequeños, la presencia de una sola persona infectada supondría un elevado riesgo de contagio para los demás.

Ante la cercanía de las celebraciones decembrinas, la Vocería Organizacional de Querétaro exhortó a tener en cuenta que las reuniones presenciales, con asistencia de amigos y familiares, constituyen un importante riesgo de contagio de SARS-CoV-2, aunque el grupo no sea muy numeroso.

Mencionó que si dentro de los planes para pasar la temporada navideña está un viaje, se debe tener en cuenta que aeropuertos, aviones, estaciones de autobús, los propios autobuses, gasolineras y paradas para descansar son los lugares de mayor exposición al virus.

La evaluación del sitio de reunión y la duración de esta también deberá formar parte de la planeación, añadió, pues las reuniones en espacios interiores, especialmente con nula o poca ventilación, representan un riesgo mayor que las reuniones al aire libre, así como los encuentros que duran más tiempo, suponen mayor riesgo que los breves.

En cuanto al comportamiento de los asistentes antes de la reunión, el Vocero mencionó que lo mejor será no asistir si se sabe o se sospecha que los invitados no cumplen con las medidas de prevención o que no seguirán las medidas sanitarias de prevención durante la reunión.

Finalmente, llamó a hacer de la salud una prioridad y sostuvo que la recomendación de la vocería siempre será evitar las actividades que constituyan un riesgo y pensar, en cambio, en alternativas seguras.