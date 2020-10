Segunda ola de COVID amenaza de un nuevo confinamiento

El repunte de casos de coronavirus en varias ciudades del mundo que habían marcado un notable descenso hace considerar a las autoridades sobre la necesidad de volver a una estricta cuarentena para mitigar el alza de contagios que se presume, ha superado a la primera.

París podría entrar en confinamiento por el pronunciado aumento de casos. Madrid estableció nuevas medidas para contener el virus después de que emergieran nuevos focos de casos. Las nuevas infecciones de coronavirus en Nueva York están repuntando.

Por su parte el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró, el miércoles, que una segunda ola de coronavirus ya está en marcha en la mayor parte de su país.

“Estamos al borde de una caída que podría ser mucho peor que la primavera”, dijo Trudeau durante un raro discurso a la nación. “Sé que esta no es la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar y no podemos cambiar los números de hoy o incluso los de mañana. Esos ya fueron decididos por lo que hicimos o no hicimos hace 2 semanas”.

La ciudad de Nueva York planea volver a cerrar escuelas y comercios no esenciales en nueve barrios de Brooklyn y Queens, donde los casos de coronavirus han registrado un fuerte aumento en las últimas dos semanas, anunció este domingo el alcalde, Bill de Blasio.

Por su parte Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que se trata de una sola y gran ola, en su conferencia aclaró que el coronavirus no es un “virus estacional” como la influenza o la gripe, por lo que todos los contagios corresponden a una sola estacionalidad de la enfermedad.

Por su parte en América Latina se espera ver un repunte en los contagios que han registrado de manera controlada, pero aun no declaran un descenso importante o marcado, por lo que se teme que al bajar las medidas de confinamiento, la llamada segunda pueda ser más agresiva y termine por saturar los hospitales en países donde no se han saturado en su totalidad.

Con información de El Universal, CNN y BBC