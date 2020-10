“Programa Fortaseg, en riesgo si desaparecen fideicomisos”: Felifer

El diputado federal por Querétaro, Felipe Macías Olvera, recordó que gracias al programa se pagan sueldos de policías, así como entrenamiento y equipo

Alrededor de 70 mil millones de pesos se podrían perder de los 109 fideicomisos y fondos para el beneficio de los distintos municipios y estado del país, si es que avanza la propuesta de Morena, así lo indicó Felipe Fernando Macías Olvera, diputado federal por Querétaro.

En videoconferencia, dijo que que uno de los fondos que afectará directamente a la entidad, si se desaparece, es el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) el cual se utiliza para los sueldos de los policías, equipamiento y capacitación.

Agregó que este punto ya lo comenzó a trabajar con los alcaldes de la zona metropolitana, no obstante enfatizó que esta iniciativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no es por las presuntas acusaciones de corrupción en el manejo de estos recursos, si no para que estos tengan un uso discrecional por parte de las autoridades federales.

“Lo que dicen es que esta desaparición de recursos es para recaudar dinero por la crisis de salud, lo cual es absolutamente falso, lo que quieren es el manejo discrecional de recursos, hoy los fideicomisos ya están manejados por comités técnicos evaluadores, hay muchas instancias involucradas“, enfatizó.