Preocupa a CNDH falta de legislación sobre derechos humanos en el Congreso Local

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) preocupa en la LIX Legislatura no haya un trabajo a favor de los derechos humanos.

Así lo indicó Raúl Albores, titular del programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, al referirse al rezago legislativo de 70 iniciativas, principalmente de carácter social.

“Nos preocupa desde la CNDH que no haya trabajo legislativo de derechos humanos, me preocupa bastante que hay un desconocimiento amplio en la materia porque desde que a las organizaciones se les piden números, consultas ciudadana y demás es un despropósito; los derechos humanos no se someten a consulta”, enfatizó.

En rueda conjunta con el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, el funcionario federal calificó como una falta de respeto que los diputados locales desestimaran el comunicado en el que pedían que se legislara la iniciativa de matrimonio igualitario.

Albores consideró que si bien el Congreso Local es autónomo, no significan que pueden hacer lo que quieran, pues tienen una obligación constitucional y al no existir el trabajo legislativo parece que se burlan de la ciudadanía.

Mencionó que le entristece la postura de algunas autoridades locales, además que entidad que la entidad es conservadora, pero los derechos humanos no están a discusión.

Agregó que desde que se emitió el comunicado la CNDH no ha podido comunicarse con los legisladores locales.

Por último, reconoció qué hay disposición del titular del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, al Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para avanzar a favor los derechos humanos.