15% de los estudiantes de la UTEQ tienen alguna vulnerabilidad tecnológica o de conectividad

La institución ha trabajado en una campaña de donación de equipo de cómputo, además, provisionalmente los maestros se ponen de acuerdo con sus alumnos para entregar o recibir las actividades solicitadas.

El 15 por ciento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) tiene algún tipo de vulnerabilidad de conectividad o tecnológica, indicó Carlos Arredondo, rector de la UTEQ.

Mencionó que en un inicio registraron una amenaza económica porque alrededor de mil estudiantes habían manifestado que no tenían recursos suficientes para su inscripción, por lo que la comunidad universitaria apoyó para el pago de la inscripción, también tuvieron apoyo de gobierno del estado para este fin.

Agregó que posteriormente estuvieron monitoreando con docentes y alumnos sus dificultades de conectividad y detectaron que varios alumnos no contaba con el dispositivo idóneo para llevar sus clases a distancia.

“Nosotros tenemos un levantamiento de que aproximadamente el 15 por ciento de nuestros estudiantes tienen este tipo de vulnerabilidad no solamente que no tengan un equipo porque muchos comenzaron a comunicarse a través de un teléfono, dispositivo que no es el idóneo para trabajar en una universidad tecnológica”, enfatizó.

Agregó que han trabajado en una campaña de donación de equipo de cómputo, además que están trabajando para contar con las condiciones necesarias para que en el próximo cuatrimestre los alumnos puedan acudir a los centros de cómputo para tomar sus clases a distancia.

“Provisionalmente los que han tenido vulnerabilidad de tipo tecnológica, los maestros se han puesto de acuerdo para encontrase o mandarles las actividades de manera recíproca” puntualizó.