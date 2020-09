Municipio de Querétaro prepara aplicación para compartir vehículo

Luis Bernardo Nava Guerrero, alcalde capitalino, explicó que la aplicación buscará reducir la movilidad en la Zona Metropolitana

Durante los próximos días el municipio de Querétaro lanzará su aplicación para que los ciudadanos puedan compartir sus vehículos y así obtener incentivos para su beneficio.

Así lo indicó Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, quien señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones de su administración para reducir la movilidad en la ciudad.

“En movilidad estamos apunto de tener lista una plataforma, una aplicación para compartir vehículo entre compañeros de trabajo se puedan organizar para irse a su trabajo. Además que ganen puntos para que puedan cambiar por incentivos por una comida, que se de ganar ganar y toda la sociedad pueda participar“, informó Nava Guerrero.

Destacó que otras de las acciones son las obras del viaducto en Prolongación Bernardo Quintana y la reestructuración vial en Pie de la Cuesta, así como los programas de transporte escolar gratuito, transporte de personal administrativo y Qrobici.

No obstante, señaló que es importante que los ciudadanos no favorezcan el uso del vehículo particular y en cambio, participen en los programas y la nueva aplicación.

Agregó que se busca que los ciudadanos ganen con estás acciones, además que ahorrarán dinero, gasolina y no tendrán problemas para buscar lugares para estacionarse.

“Estamos cumpliendo ese compromiso pero lo más importante es que los ciudadanos participen, si ya va haber la plataforma para compartir vehículo que lo utilicen, si vamos a tener el transporte para personal administrativo, que lo utilicen“, puntualizó.

Cabe señalar que como parte de sus propuestas de campaña, Nava Guerrero se comprometió a reducir la movilidad a la mitad, así como aumentar la seguridad al doble.