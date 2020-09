“El 2020 ha sido el más complejo desafío de mi vida”, reconoce FDS en su 5° informe de gobierno

En su discurso, el gobernador anunció entregarán de 10 mil a 20 mil pesos, en una sola exhibición, al personal de salud que ha enfrentado la pandemia

“El 2020 no ha sido un año fácil para nadie, este ha sido, sin duda, el más complejo desafío de mi vida”, aseveró Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, en el marco de su 5° informe de gobierno ante la LIX Legislatura.

En su discurso, enfatizó que durante el manejo de la pandemia por COVID-19, cada una de sus decisiones implicaba no solo dar bienestar a las familias, si no proteger su salud, sus ingresos, preservar su sustento y, en ocasiones, hasta defender la vida; no obstante, puntualizó, que la responsabilidad de preservar la salud publica es de cada ciudadano.

“Cumpliremos las recomendaciones de nuestro comité técnico de salud que, desde su instalación al inicio de la pandemia, ha atendido las realidades particulares de cada región queretana. Lo digo de manera categórica: la responsabilidad de preservar la salud pública es de cada ciudadano. El gobierno no puede suplir nunca la falta de responsabilidad personal”, subrayó.

Domínguez Servién mencionó que la doble crisis, de salud y económica, se enfrentó en todos los sectores sociales y productivos, así como en plena coordinación con las autoridades federales, pues refirió que en “tiempo de desventura”, no hay lugar para la política, la partidización, ni la exclusión.

El mandatario estatal detalló que entre las acciones que se realizaron están el acondicionamiento del antiguo Hospital General de Querétaro como un espacio exclusivo de atención de COVID-19, así como la creación de la Unidad Médica Ambulatoria COVID-19 en el Querétaro Centros de Congresos y el acondicionamiento del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y el anexo del nuevo Hospital General para otros padecimientos.

Aseguró que se adquirió equipo de protección personal, suficiente y adecuado, para el personal de salud y destacó que Querétaro es el segundo estado del país con menos decesos de trabajadores del sector salud, por lo que anunció que entregarán de 10 mil a 20 mil pesos, en una sola exhibición, al personal de salud que ha enfrentado la pandemia.

Domínguez Servién apuntó que Querétaro fue el único estado en el país que dotó de mamparas sanitarias y líquido antiviral a todas las unidades del sistema de transporte colectivo y taxi, además de exigir la desinfección permanente de las unidades y la distribución de más de 791 mil cubrebocas a usuarios del servicio. Añadió que para evitar aglomeraciones de pasajeros se realizaron más de 150 operativos y se aplicaron más de 400 sanciones por el incumplimiento de dichas medidas.

Apoyos durante la pandemia

Domínguez Servién detalló que, en coordinación con los 18 municipios, se entregaron mil 500 paquetes alimentarios y de limpieza a las personas que perdieron sus ingresos, además de que se otorgó una deducción del Impuesto sobre Nóminas de abril a junio; se contrató a mil 300 brigadistas con el programa “Vigilante Ciudadano” y se puso en operación el programa “Querétaro Fuerte”, con el que se destinaron 240 millones de pesos para entregar apoyos directos de cuatro mil pesos a un total de 60 mil personas.

Asimismo, destacó la implementación del programa de reactivación económica que contó con una bolsa de 750 millones de pesos, así como una bolsa de 250 millones de pesos, operados por Nafin, para el financiamiento de capital de trabajo o pago de pasivos en empresas queretanas.

Domínguez Servién reconoció que a nivel nacional se viven momentos de “incertidumbre”, además de existe un sentimiento de abandono y se intuye improvisación, desconexión, escasez de creatividad y de autocrítica. Sin embargo, para evitar un escenario peor en el número de muertes y casos por COVID-19, hizo un llamado a la reconciliación del país, pues afirmó que “sí hay de otra para darle una nueva vida a la República”.

“A todas las personas que hoy se sienten abrumadas. Que se encuentran extraviadas en esta densa oscuridad. A quienes consume la decepción, les digo sí hay de otra, saldremos adelante. Sí hay de otra, reconciliemos al país. México es invencible cuando está unido. Hoy tenemos una causa común: darle nueva vida a la República”, concluyó.