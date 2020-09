Diputado por Encuentro Social apoyará al nuevo Encuentro Solidario

Además, el diputado aseguró que todavía no ha definido si se afiliará a esta nueva versión del partido que lo llevó al curul, sin embargo, mencionó que está trabajando con el Partido Verde “de la mano, obviamente de Dios…”

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concedió a Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, su registro como partido político, Ricardo Caballero -el diputado local que llegó al curul con el PES- afirmó que apoyará el proyecto político de Adolfo Ríos, dirigente del extinto PES.

En entrevista, Caballero enfatizó que apoyará a Ríos, independientemente de “donde esté” y quien, cabe recordar, en las pasadas elecciones contendió por la presidencia municipal de Querétaro con la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena, PES y el Partido del Trabajo.

“Estaremos buscando únicamente apoyar una candidatura, no independiente, sino estaremos trabajando de la mano también con nuestro amigo Adolfo Ríos, si toma la decisión de seguir participando en esta contienda”, declaró.

Caballero puntualizó que, hasta ahora, solo cuenta con el membrete que lo acredita como diputado de Encuentro Social, y descartó que se integre al partido Encuentro Solidario.

“No creo que vayamos con Encuentro Solidario. Todavía no he definido nada. No te puedo decir, ni adelantar nada. Yo considero que el único partido que se le ha acercado es el Partido Verde y estamos trabajando con él, de la mano, obviamente de Dios…”, apuntó.

Ante la injerencia detectada de líderes evangélicos en las asambleas del partido, Caballero defendió que muchos partidos políticos están relacionados con corrientes evangélicas y ejemplificó que Acción Nacional (PAN) se mantiene cercano al catolicismo.

Por último, a pregunta expresa si participará por la reelección, expuso que aún es “muy temprano” para definirlo y esto tendría una respuesta a inicios del siguiente año.