60% de pruebas aplicadas por municipio de Querétaro han dado positivo a COVID-19

El 60 por ciento de las 906 pruebas pruebas a domicilio de COVID-19 del municipio de Querétaro que se han tomado, hasta el momento, han dado positivo a la enfermedad, indicó María del Carmen Ortuño, directora del DIF municipal.

Mencionó que sin este programa este grupo de personas no podrían haber tenido acceso a una prueba y no habrían tenido una atención preventiva de la enfermedad.

“Prácticamente estamos hablando de alrededor de un 60 por ciento de positividad en la aplicación de las pruebas, esto quiere decir que las personas que de otra manera que no pudieran tener acceso a estas pruebas pues no se hubiesen enterado y no hubieran tenido una atención preventiva“, precisó la directora del DIF municipal

Recordó que la prueba gratuita a domicilio se realiza a la población que cuenta con alguna comorbilidad, como lo son adultos mayores, mujeres embarazadas o en personas con discapacidad.

Además dijo que el Call Center COVID-19 da atención las 24 horas, sin embargo las citas para la toma de muestra se realizan de lunes a domingo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Por último, señaló que el seguimiento de los pacientes lo hace directamente la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, además que en el programa municipal no se tiene contemplado que se aplique una segunda prueba para comprobar que el paciente superó la enfermedad.