Van 320 casos de COVID-19 entre personal de la Seseq: Sindicato

En total, tres personas que trabajaban para la secretaría han fallecido por la enfermedad, según indicó Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Salud Sección 32 Querétaro

Hasta el momento suman 320 casos positivos de COVID-19 entre trabajadores de la secretaría de Salud de Querétaro, indicó Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Salud Sección 32 Querétaro.

Agregó que también se han registrado tres fallecimientos de compañeros de la dependencia que padecieron la enfermedad, aunque estas personas no se encontraban laborando en el momento que se contagiaron.

“Desafortunadamente, hemos tenido tres decesos de los compañeros que estaban en confinamiento (…) no estaban laborando pero eso no significa que no nos duela porque al final eran nuestros compañeros. Les podemos decir que hasta el momento llevamos más de 320 compañeros contagiados“, precisó Pérez Rendón.

Agregó que en estos momentos siete trabajadoras del Hospital General de Querétaro se encuentran cumpliendo su periodo de cuarentena tras dar positivo a la prueba de SARS-CoV-2.

Mencionó que, afortunadamente, la gran mayoría de los trabajadores se han incorporado a sus centros de trabajo aunque siguen laborando con miedo, estrés, así como con fatiga.

Señaló que el personal también sufre deshidratación por el equipo de protección con el que no están acostumbrados a trabajar, además de que el mal manejo de este equipo podría ocasionar nuevos contagios.

Por otro lado, la líder sindical y los trabajadores que acudieron a la rueda de prensa dieron a conocer que debido al sobrecupo que ha presentado el Hospital General de Querétaro, ya comenzaron habilitar espacios en el Hospital General de San Juan del Río y Jalpan de Serra.

“En San Juan del Río llevamos aproximadamente dos semanas, el comunicado salió recientemente, pero prácticamente se tiene dos semanas que se tiene recibiendo pacientes y el espacio físico que tenemos en sí 12 camas censables para COVID-19“, puntualizó uno de los trabajadores de San Juan del Río.