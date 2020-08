Senador Juan José Jiménez desestima denuncias por supuesta propaganda personalizada

Esto tras la colocación de espectaculares en diferentes puntos de la ciudad. El senador calificó la denuncia como “golpeteo político”

Juan José Jiménez Yáñez, senador de Querétaro por Morena, afirmó que fue notificado debido a una denuncia presentada en su contra por presuntamente incurrir en propaganda personalizada, uso de recursos públicos para fines personales y actos anticipados de campaña y otros campaña.

Esto tras la colocación de espectaculares en diferentes puntos de la ciudad.

“Nosotros nos desligamos del tema. A nosotros, la revista nos hizo una entrevista y lo que haga la revista entre privados, lo desconocemos”, dijo.

No obstante, reiteró que esta denuncia se trata de un “golpeteo político” en su contra y que la acusación “está sin materia”; además, argumentó que el notario que dio fe a este expediente es el ex diputado local por el PAN, Antonio Rangel, y “quien levanta es una panista y el conejillo de Indias es un personaje desconocido y presentan una denuncia que no está fundamentada. Es un golpeteo político”, puntualizó.

Aseveró también que en este momento se está trabajando en el Senado, esto tras ser cuestionado por su participación en el siguiente proceso electoral.

Por otra parte, el senador morenista informó que continúan en comisiones, sin aprobarse, alrededor de 15 iniciativas suyas relacionadas con la ecología, la economía, el combate al abigeato, entre otros temas.

“Se están estudiando todavía en comisión”, dijo.