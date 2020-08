Pide Paul Ospital “no politizar” boda de hija de Calzada

El líder priista local defendió que esta celebración forma parte de una decisión personal y familiar, por lo que instó a respetar “la vida privada de todos” y, sobre todo, de quienes no tienen una actividad en la política

Tras darse a conocer que una de las hijas del ex gobernador José Calzada realizó su boda, durante la contingencia sanitaria de COVID-19, Paul Ospital, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a ser respetuosos del amor y de la decisión de dos jóvenes enamorados y no convertir esta celebración en un asunto político.

En rueda de prensa virtual, Ospital defendió que esta celebración forma parte de una decisión personal y familiar, por lo que instó a respetar “la vida privada de todos” y, sobre todo, de quienes no tienen una actividad en la política.

“Es una situación perfectamente personal, familiar, de una mujer que no está inmersa en la política (…) debemos de ser muy respetuosos en cuanto al amor, en cuanto a la decisión que tienen dos jóvenes enamorados de hacer una vida juntos y que esto no se convierta, naturalmente, en un asunto político”.

En tanto, Ospital subrayó que no se pueden hacer “juicios a priori”, y aseguró que este tipo de eventos privados se realizaron con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias; no obstante, reconoció que no asistió a este festejo.

Asimismo, la secretaria general del PRI, Graciela Juárez, reconoció que algunos convivios han generado situaciones de contagio entre los asistentes, sin embargo, la dirigencia ha sido muy cuidadosa y ha seguido el protocolo sanitario.

“Respetamos la situación de cada quien, no la compartimos, porque hemos estado muy pendientes de esto”, apuntó.