No se registran recontagios de COVID en Querétaro, pero no se descartan

La directora de servicios de la salud explicó que todavía hace falta que se estudie al virus SARS-CoV2 para conocer su comportamiento y su posibilidad de recontagiar, lo que sí se sabe, es que el virus puede permanecer en las vías respiratorias hasta por tres meses

En lo que va de la pandemia no se ha identificado casos de personas que se vuelven a reinfectar del virus SARS-CoV-2 en el estado de Querétaro, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Mencionó que aún falta que se conozca más sobre el virus y su comportamiento, sin embargo, se tendrá que saber conforme vayan arrojando resultados las investigaciones que están en curso alrededor del mundo.

“No hemos identificado a personas que se vuelven a contagiar, eso no está claro” enfatizó Pérez Rendon. Además, aclaró que los reportes con los que se cuentan aseguran que se ha identificado que el virus puede permanecer en las vías respiratorias, sin embargo, esta prevalencia no ha sido detectada en Querétaro.

Los trabajos bibliográficos sobre esta prevalencia del virus señalan que se ha identificado que este virus ya no tiene capacidad de contagio y que corresponde a restos virales que permanecen en las vías respiratorias y que son detectadas por las pruebas de exudado faríngeo, según lo explicado por la directora.

No obstante, comentó que tampoco puede negar que las personas no se vayan a reinfectar, sin embargo, todo dependerá del comportamiento del virus, del cual todavía no existen estudios concluyentes.

“Tampoco puedo descartar que se vuelvan a infectar porque es algo que estamos aprendiendo no sabemos si es como en el caso de influenza que si recuerdan tiene diferentes cambios cada año”, puntualizó.