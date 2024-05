Nada puede detener a las mujeres cuando trabajan unidas: Chepe Guerrero

Josué “Chepe” Guerrero Trápala, candidato a presidente municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró ser un convencido de que no existe nada que pueda detener a las mujeres cuando trabajan unidas, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con las mujeres para que siga lo bueno y el municipio se mantenga como un referente estatal

De la misma forma aseguró que tendrá un Gabinete paritario y se comprometió a crear la red de apoyo entre mujeres más grande del estado, situación que dijo, permitirá que quienes hayan sufrido violencia, puedan ayudar a quienes la estén viviendo, además de dar apoyo y promover un ambiente seguro en donde se generen oportunidades que les permitan salir adelante.

“Sepan que no van a estar solas, que van a tener un aliado en el Presidente Municipal, porque yo lo he dicho, nadie da lo que no tiene y yo le tengo un respeto, un cariño, una admiración, pero sobre todo un compromiso muy grande y van a contar conmigo”, señaló.