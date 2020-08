“Necesario llegar hasta últimas consecuencias en videoescándalos”: Morena

En rueda de prensa, el diputado Mauricio Ruiz Olaes indicó que que Morena mantiene “cero tolerancia” a la corrupción y que se investigará la procedencia del dinero que aparece en un video del hermano de Andrés Manuel López Obrador

Los videoescándalos difundidos en las últimas semanas si no llegan a las últimas consecuencias, parecerán temas electorales, declaró el diputado local por MORENA, Mauricio Ruiz Oales, quien argumentó es “totalmente diferente” lo mostrado en el video donde el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibe dinero para presuntas campañas electorales y el video donde se ve al ex secretario particular del gobernador Francisco Domínguez recibir supuestos sobornos.

En rueda de prensa, Ruiz Olaes indicó que que Morena mantiene “cero tolerancia” a la corrupción y que se investigará la procedencia del dinero, presuntamente destinado a las campañas electorales, para identificar si fue ilícito; no obstante, defendió que, no es lo mismo, a entregar recursos para pagar un “voto” a favor de la ley energética y que vendió “la soberanía del país”.

“Si no llegamos a las últimas consecuencias, pareciera que todos estos video escándalos solamente son temas electorales. Pareciera que hoy, el que más desgasta, el que más descalifica, es el cree que va a poder llegar (…) si esto queda nada más, pareciera que es un tema mediático, un tema electoral”, dijo.

Asimismo, subrayó que, durante años, se financió al movimiento de Morena través de las aportaciones voluntarias de los simpatizantes y reconoció que, también aportó recursos cuando se conformaba el partido.

“Yo como empresario, apoyé económicamente al movimiento. Eso ha sido natural y más cuando un partido no tenía recursos (…) Quieren meternos en la misma canasta. No somos iguales a ellos. Para ellos la doctrina es la corrupción”, aseveró.