Mercados públicos de la capital fortalecerán vigilancia epidemiológica

Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, señaló que se espera que al menos tres mil personas de este sector se sumen de forma voluntaria para descartar síntomas de esta enfermedad

A partir de esta semana los mercados públicos de la capital se sumarán al programa Red Negativa, mejor conocido como sistema de vigilancia epidemiológica, con la finalidad de registrar diariamente los posibles casos de coronavirus que se pudieran presentar.

Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, señaló que se espera que al menos tres mil personas de este sector se sumen de forma voluntaria para descartar síntomas de esta enfermedad.

En rueda de prensa, detalló que en caso de que alguna de las personas llegara a tener sintomatología se le solicitará que se retiren del mercado y, a través del programa Médico en tu calle, le realizarán una prueba COVID en su domicilio.

“Esta semana los mercados municipales se suman. Es participación voluntaria de las personas que van a registrar su temperatura diariamente, si en el seguimiento alguien tiene síntoma se le pide vaya a su casa y le realizarán la prueba a domicilio sin importar si son o no sector vulnerable. Lo promueve la secretaria de desarrollo sustentable y nosotros estamos sumando esfuerzos con la parte de los mercados. Por lo pronto será con mercados”, dijo.

Nava Guerrero apuntó que mantendrán una coordinación constante con las administraciones y dirigencias de los mercados para llevar a cabo este registro voluntario.

Asimismo, anunció que esta semana el equipo de atención ciudadana de la administración visitará 40 colonias de la capital en las que no se ha tenido registro de presencia del virus, esto con la finalidad de identificar el motivo, ya sea porque no se han reportado los casos ante la autoridad o porque definitivamente no ha habido casos.

Cuestionado sobre un video que circuló en redes sobre un presunto caso de abuso de autoridad registrado el pasado fin de semana tras una manifestación de ciclistas, Nava Guerrero apuntó que en el reporte policial se informó que tres personas fueron detenidas por faltas administrativas, una de ellas por grafitear en una casa y las otras dos por intentar evitar su detención.

“Si hubiera alguna situación que se aclare y con las autoridades correspondientes se resuelva lo que corresponda. Yo quisiera descartar que hubiera eso (abuso policial), sin embargo, si alguien tiene una inquietud al respecto puede acudir a las instancias correspondientes para que se inicie la investigación”, finalizó.