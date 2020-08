“Mal pretexto” que edil de Colón busque culpar a otros de sus actos: PAN

Si el edil de Colón es responsable de algún acto de corrupción, «esperamos que le caiga todo el peso de la ley», afirmó Martín Arango García, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

En entrevista, tras la detención de tres servidores públicos de Colón por la Fiscalía Anticorrupción, Martín Arango afirmó que en el PAN repudian la corrupción y que, posiblemente, el alcalde de dicha demarcación haya cometido un acto de esta naturaleza.

«Si Alejandro ’N’ cometió un acto de corrupción, nosotros lo repudiamos por completo y lo que esperamos es que se haga justicia y se ejerza el estado de derecho, que todo el peso de la ley sea utilizado porque los políticos tienen una encomienda y responsabilidad muy grande, y no pueden cometer este tipo de actos. En caso de que resulte sentenciado por haber cometido algún acto de corrupción, esperamos que le caiga todo el peso de la ley», dijo.

El panista detalló que en esta investigación hay un delito que ya se tiene acreditado y lo que ahora se verificará es que Alejandro ’N’ lo haya cometido; puntualizó que, al existir los indicios suficientes, el presidente municipal tendrá que permanecer en prisión durante el proceso. El secretario general del PAN enfatizó que los «políticos de hoy» deben ser responsables con el ejercicio público.

En cuanto a las declaraciones hechas durante su detención, calificó como un «mal pretexto» que Alejandro ’N’ busque culpar a otras personas en vez de hacerse responsable de los actos que se cometieron en su administración, y apuntó que su aseguramiento fue conforme establece Constitución.

«La Fiscalía no te va a anunciar que te va a detener, porque si no imagínate cuánta gente se daría la fuga, nadie se dejaría detener. Yo ya vi el video y me parece que la detención se da en un marco de legalidad, como lo establece la Constitución; se le leyeron sus derechos, se le informó quién lo acusaba, quién era el juez, todo ello reviste de formalidad este procedimiento», mencionó.