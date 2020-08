Hospital General de Querétaro ha llegado al 97 por ciento de su capacidad: SNTSA

Además, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron hostigamientos por parte de Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud de Querétaro

Desde hace algunos días se ha comenzado a recibir pacientes positivos de COVID-19 en los hospitales generales de San Juan del Río, Cadereyta y Jalpan de Serra debido a la gran demanda que se ha registrado en el Hospital General de Querétaro.

Así lo manifestaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 32 de Querétaro, quienes declararon que hay días que el nosocomio COVID de Querétaro ha llegado al 97 por ciento de su capacidad.

“En San Juan del Río llevamos aproximadamente dos semanas, el comunicado salió recientemente, pero prácticamente se tiene dos semanas que se tiene recibiendo pacientes y el espacio físico que tenemos en sí son 12 camas censables para COVID-19”, declaró Edgar Germán López Gómez, médico del Hospital de San Juan del Río, comisionado de la sección 32 del SNTSA en ese hospital.

De acuerdo con Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Salud Sección 32 de Querétaro, el pasado fin de semana el Hospital General registró una ocupación del 95 por ciento, pero está semana solo cuenta con 68 pacientes porque han dejado de recibir personas de otros municipios.

“Ha estado al 97 por ciento de su capacidad (…) nosotros tenemos en el Hospital General un promedio, o más bien la realidad, de 83 camas censables para la hospitalización de pacientes y 19 de urgencias” precisó.

Por otro lado, la líder sindical denunció una serie de hostigamientos por parte de Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud de Querétaro, pues ya se han despedido a tres empleados, además, estuvo relacionado con la destitución del director de una clínica de salud en Amealco de Bonfil.

Rivera Hernández enfatizó que no buscan la renuncia o destitución de Ramírez Argüello, pues esa es función del gobernador, sin embargo, solo pide que deje a los trabajadores trabajar en paz.

“No tenemos un secretario que realmente le importen los y las trabajadoras del sistema de salud, no lo tenemos y nos habíamos manteniendo trabajando porque siempre lo he dicho; aquí venimos a trabajar y si el señor no funciona hay que hacerlo a un lado, no vengo a quitar o a poner gente”, puntualizó la líder sindical.