Emitirá Protección Civil capitalina multa contra Plaza de Toros por fuga de animal

De igual forma, la empresa se comprometió a reparar los daños ocasionados a los vehículos involucrados

En aproximadamente cinco días, la Coordinación Municipal de Protección Civil emitirá una multa a la Plaza de Toros Santa María que podría ir de los 600 a los mil UMAS, es decir entre 52 mil 128 pesos y 86 mil 880 pesos, por la fuga de uno de sus toros que derivó en un accidente sobre Avenida Constituyentes.

Además, de acuerdo con Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de Gobierno, la empresa se comprometió a reparar los daños ocasionados a los vehículos involucrados, tratándose de un taxi y las unidades de protección civil y la unidad de control animal que participaron en el operativo.

“Sin embargo, la empresa ha manifestado su disposición a la reparación de los daños ocasionados. De cualquier manera, esto tiene una consecuencia, Protección Civil levantó un acta y emitió una sanción pecuniaria, una multa que podría ir de 600 a mil UMAS”, dijo.

Casillas Gutiérrez mencionó que existe comunicación permanente con los dueños de la plaza para prevenir y evitar riesgos, luego de reincidir en esta falta. Asimismo, descartó que se pueda imponer una multa al taxista por el fallecimiento del animal.

Cuestionado sobre la participación del personal municipal para detener y regresar al toro a la plaza, el secretario de gobierno señaló que no hubo irresponsabilidad de parte de ninguna de las áreas, pues afirmó que “no son toreros ni banderilleros”.

“Si el planteamiento o la queja es que nuestra gente de Protección Animal, de Protección Civil no son toreros ni banderilleros, ni cuadrillas auxiliares de toreros, no son, no se dedican a eso, su trabajo es, por un lado, los de Protección Animal a la protección animal, los de Protección Civil a la protección de los civiles; sin embargo, ellos participaron y con sus habilidades por supuesto que lograron el cometido. Respetamos las opiniones”, señaló.