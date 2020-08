Aún no se define la convocatoria para nombrar a nuevo titular de la ESFE

El periodo de Rafael Castillo al frente de la ESFE concluye el próximo 31 de agosto; sin embargo, la ley permite que, en caso de no haber una nueva designación, el actual titular continúe hasta que se dé un nuevo nombramiento.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aún no define la convocatoria para nombrar al nuevo titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) y no existe resistencia para hacerlo, aseguró Michel Torres Olguín, coordinador de la Jucopo en la legislatura local.

En entrevista, reconoció que el periodo de Rafael Castillo al frente de la ESFE concluye el próximo 31 de agosto; sin embargo, afirmó que la ley permite que, en caso de no haber una nueva designación, el actual titular continúe hasta que se dé un nuevo nombramiento.

«Es un tema que por ley se tiene que discutir y analizar en la junta de coordinación política, la junta estaría llevando una terna al pleno para que en el pleno sea donde se decida a quién se designa como nuevo titular de la ESFE», dijo.

El diputado panista puntualizó que no están violando la ley al no lograr un consenso antes del 31 de agosto y aseguró que están conscientes de que se debe nombrar un nuevo titular. Asimismo, mencionó que el próximo 19 de agosto tendrán una sesión en la Jucopo, en la que se podría tratar este tema.

Cuestionado sobre que la diputada morenista Fabiola Larrondo ya cuenta con perfiles para ocupar este cargo, Torres Olguín expresó que aún no existe una convocatoria, por lo que en caso de existir posibles sustitutos serían a título personal, y no del órgano legislativo.

«No me quiero enfrascar en discusiones respecto de que si tomamos en cuenta o no porque me parece que los dos coordinadores que hemos tenido de Morena han sido poco serios en sus declaraciones. Si la doctora tiene perfiles son de ella, no de la junta, porque aún no hay convocatoria, a lo mejor ya trae ella sus candidatos. No pasa nada, lo importante es que se pueda a analizar y discutir», comentó.

Cabe señalar que es necesario que la junta de coordinación política presente una terna de aspirantes al pleno del Congreso para ser sometida a votación; la persona que resulte ganadora ocuparía el cargo de auditor superior de fiscalización del estado por un periodo de siete años.