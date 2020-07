Supervisión de medidas sanitarias será más amplia y exhaustiva

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil comentó que por ahora no se tiene contemplada la posibilidad de sancionar a los ciudadanos que no hagan uso del cubrebocas

El municipio de Querétaro realizará una supervisión más amplia y exhaustiva para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios por coronavirus, afirmó Luis Bernardo Nava Guerrero, alcalde de la capital.

Lo anterior, luego de que el gobernador Francisco Domínguez asegurara que se reforzaría la supervisión por parte de los municipios tras los ajustes en el semáforo epidemiológico a nivel nacional.

Nava Guerrero señaló que, en caso de ser necesario, seguirán aplicando las sanciones correspondientes a quienes no apliquen las medidas de prevención y garantizó que serán más estrictos en el cuidado, vigilancia y supervisión del cumplimiento de las mismas.

“Esperaríamos que no sea necesario aplicar sanciones para lograr esa conciencia y lograr que todos actuemos con responsabilidad, confiamos y esperamos en que toda la sociedad participe de manera solidaria y responsable”, señaló.

El alcalde comentó que, durante esta pandemia, se ha trabajado de manera coordinada con actores políticos y sociales para adoptar todas las medidas necesarias en comercios, restaurantes y otro tipo de establecimientos, y así evitar mayores contagios.

En tanto, el coordinador municipal de protección civil, Carlos Rodríguez DiBella, comentó que por ahora no se tiene contemplada la posibilidad de sancionar a los ciudadanos que no hagan uso del cubrebocas y recordó que durante sus rondines se han repartido más de 40 mil cubrebocas a la ciudadanía.

“Esta situación no la tenemos contemplada, tendríamos que considerarla con las autoridades de salud y de gobierno del estado, pero no nos podemos pronunciar al respecto, no es algo que tenga considerado; sin embargo, lo que sí te puedo decir es que adquirimos 200 mil cubrebocas en la dirección de protección civil y llevamos repartidos más de 40 mil en la vía pública, solicitándole a la ciudadanía que se solidarice y se unan a esta campaña del uso de cubrebocas”, refirió.