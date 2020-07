Segura y con una fuerte respuesta inmune, vacuna contra COVID-19 desarrollada por Universidad de Oxford

La vacuna que se encuentra desarrollando la Universidad de Oxford, en colaboración con la farmacéutica británica AstraZeneca, dio resultados positivos y seguros, después de realizar las primeras pruebas, pues generó una fuerte respuesta inmune en las personas a las que fue suministrada; así lo dio a conocer la universidad a través de su cuenta de Twitter.

“La vacuna de Oxford produces una buena respuesta inmune, revela nuevo estudio.” se puede leer en el post, donde además se destaca que los equipos encargados de la investigación y las pruebas “encontraron que no hay preocupaciones sobre su seguridad”.

De acuerdo con la Universidad de Oxford, desde enero investigadores de esta institución han trabajado en el desarrollo de esta vacuna, y ahora cuentan con los resultados de las pruebas realizadas durante la fase 1, los cuales muestran que la vacuna “produce una fuerte respuesta inmune en humanos” y “no ha causado efectos secundarios inesperados”.

Sin embargo, aún se debe esperar los resultados de la siguiente fase, los cuales deberán confirmar que esta respuesta inmune efectivamente proteja contra el COVID-19, y mostrar cómo responden al tratamiento los diferentes grupos de edades.

Actualmente, la vacuna se está probando en miles de voluntarios a la par que la farmacéutica AstraZeneca ya ha comenzado las gestiones con las autoridades sanitarias de distintas partes del mundo para, una vez confirmada su efectividad, esta pueda comenzar a ser producida a gran escala a nivel mundial.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020