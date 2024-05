Juventud con oportunidades escolares y desarrollo integral: Rodrigo Monsalvo

Rodrigo Monsalvo Castelán, candidato a la presidencia municipal de El Marqués, por parte del Partido Acción Nacional (PAN), se reunió con jóvenes de La Griega para refrendar su compromiso con los jóvenes de la demarcación y hacerles saber que contarán con herramientas para un desarrollo integral durante su administración.

Durante la reunión, el candidato de Acción Nacional destacó que reforzarán los programas sociales enfocados en la educación, pues a través de becas que otorguen recursos y certeza económica, buscarán que los marquesinos continúen cursando distintos niveles escolares.

“Vamos a meter un apoyo de más y mejores becas, porque aquí la intención es que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. No voy a poner requisito de becas porque el apoyo de una beca no es para el estudiante, es un apoyo para la familia para que el estudiante pueda salir adelante, no vamos un limitante de calificación, vamos a meter más becas y con mayor cuantía”