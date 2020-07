Se manifiestan maestras para exigir destitución de supervisora de zona

Alrededor de 10 docentes de nivel preescolar se manifestaron afuera de las instalaciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) para exigir la destitución de la supervisora de la zona 21

Alrededor de 10 docentes de nivel preescolar se manifestaron afuera de las instalaciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) para exigir la destitución de la supervisora de la zona 21, por presuntos malos tratos y acoso laboral.

De acuerdo con las maestras, en tanto no se destituya a la supervisora de la zona 21, que corresponde a la delegación de Santa Rosa Jáuregui, no se iniciará el próximo ciclo escolar.

“Tenemos acoso laboral por parte de la supervisora (…) abuso de autoridad, trabajo bajo amenazas, falsos testimonios, información a destiempo, ambiente hostil, invasión de la privacidad, desacreditación del personal, y al trabajo realizado por parte del directivo y de los docentes”, declaró una de las manifestantes.

Las docentes señalaron que la supervisora ha creado un ambiente hostil entre las maestras, además de ignorar situaciones de trabajo y minimizarlo: “se supone que un supervisor debe de acompañar, tener el acompañamiento con sus docentes y ella no lo hace”.

Agregaron que el 11 de diciembre del 2019, se acercaron al Órgano Interno de Control de la USEBEQ para iniciar un procedimiento hacia la supervisora, sin embargo, hasta la fecha, no hay una solución a sus quejas.

“Tuvimos todo un seguimiento (…) comentamos esta situación de la supervisora que ya trae todo un historial laboral de otras zonas donde ha salido destituida por su manera de ser (…) todo un ciclo escolar estuvimos así, tratando de dialogar (…) No la queremos más y no vamos a iniciar ciclo escolar, si ella no sale de la zona”, añadieron.