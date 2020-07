Rubén Maya se dice afortunado de ganar Premio Estatal de Cultura y Apoyarte 2020

Rubén Maya fue uno de los cuatro ganadores que recibieron 100 mil pesos, los cuales le permitirán impulsar sus proyectos artísticos

Rubén Maya, artista visual originario de Huimilpan, fue uno de los ganadores del Premio Estatal de Cultura y Apoyarte 2020, el cual tiene como objetivo apoyar a la comunidad artística para la producción de obras.

En entrevista con Códice Informativo, el artista se dijo afortunado y agradecido de haber ganado, tomando en cuenta que es la primera ocasión en la que participaba, y añadió que este tipo de reconocimientos abonan al desarrollo y la evolución de la carrera de los artistas queretanos.

“Este año decidí participar con la fortuna de que resulté favorecido con el premio, pues es un premio que, indudablemente, a cualquiera de nosotros los artistas, recibir un reconocimiento de este tipo siempre es un gran aliciente para el desarrollo y la evolución de la carrera, en este caso ser artista visual, y es un honor que te distingan con este tipo de reconocimientos”, precisó.

Mencionó que el premio le ayudará para la producción de proyectos que tiene en el “tintero”, así como para sus instalaciones; sin embargo, se reservó dar a conocer más detalles de la obra que ejecutará.

El artista agregó que cuenta con un proyecto para el Centro de Arte Contemporáneo de Ecuador, que expondría en estos días y tuvo que posponerse por la pandemia, por lo que una vez regularizada la situación continuará con la misma. De igual manera, detalló que tiene proyectos en México que dará a conocer en el 2021, debido a que los museos y actividades culturales están detenidas.

Pese a la emergencia sanitaria, Rubén Maya continúa desarrollando proyectos en su estudio y afirmó que mantienen su mente en constante movimiento y evolución con el fin de no detener la producción de obras.

El artista plástico invitó a las personas que no resultaron ganadoras en este premio a no dejar de participar, pues señaló que “hay veces que se gana y hay veces que no y, el hecho que no gane uno, no quiere decir que su obra no tenga valor”.

Cabe señalar que Jorge Juan Boldó Belda, Ma. Lourdes Lilia González Huitrón y José Alfredo Ortiz Quiroz también resultaron ganadores, junto con Rubén Maya, de un premio económico de 100 mil pesos para impulsar sus proyectos artísticos.

El programa contó con una bolsa de 3 millones 500 mil pesos para beneficiar a la comunidad artística, cifra calificada como histórica por las autoridades, pues representó un incremento de 269 por ciento en comparación con el año pasado.