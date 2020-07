Querétaro, entre los diez estados con mayor letalidad por COVID-19

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, detalló que en el estado la tasa de letalidad es de 14 por cada 100 personas contagiadas, por lo que se encuentra en el séptimo lugar nacional

El estado de Querétaro se encuentra dentro de las 10 entidades del país con las tasas de letalidad más altas por COVID-19, reconoció Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Detalló que en la entidad la tasa de letalidad es de 14 por cada 100 personas contagiadas, por lo que se encuentra en el séptimo lugar nacional, mientras que el primer lugar se encuentra el estado de Morelos.

“Un elemento que contribuye a la mortalidad, no solo en Querétaro, si no en México es esta gran epidemia en enfermedades crónicas no transmisibles“, precisó Pérez Rendón.

La funcionaria estatal explicó que un factor que contribuye a la mortalidad en el país es por la epidemia de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Agregó que anteriormente estas enfermedades tenían más prevalecía en las personas mayores de edad, aunque a últimas fechas se han registrado en menores de 30 años, además que se suma que se presentan más casos de obesidad entre los jóvenes.

Señaló que también contribuye a la mortalidad el hecho de que aún no hay un tratamiento específico para curar la enfermedad.

Por último, enfatizó que es muy difícil que un país empate la tasa de letalidad global de 4.4 porque dependen del modelo de vigilancia epidemiológica.

“El no tener un tratamiento médico que nos permita curar el padecimiento, hay muchas opciones sean analizado e implementado, pero no hay nada definitivo de un tratamiento definitivo y eso contribuye a la mortalidad“, puntualizó.