Pide Canirac a restaurantes evitar promociones durante contingencia

Hasta el momento se han detectado cinco establecimientos que han realizado algún tipo de promoción, por lo que hizo un llamada a evitar este tipo de ofertas

Durante esta reactivación económica por el COVID-19, se ha identificado que alrededor de cinco restaurantes, lanzaron algún tipo de promoción en su establecimiento, indicó Octavio Mata Rivera, presidente en el estado de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac),

De acuerdo con el líder restaurantero, debido a que las promociones están prohibidas durante la contingencia, se hizo un llamado a los negocios a que se abstuviera de lanzar este tipo de ofertas, ya que, deben seguirse las medidas de seguridad sanitaria.

Tras sostener un diálogo con los negocios, afirmó, que se dejó de realizar estas ofertas para atraer a los clientes.

“Sí detectamos algunos restaurantes que estaban haciendo promociones. Hablamos directamente con ellos, para cumplir con el compromiso que se había hecho (…) de no meter este tipo de promociones de dos por uno y, sobre todo, controlar el tema del alcohol, aunque no hay ley seca”, dijo.

En tanto, Mata Rivera explicó que, entre dos y tres negocios afiliados a la Canirac, han manifestado que no volverán a abrir, debido a las afectaciones del COVID-19, mientras que uno, busca reubicar su espacio para abrir en agosto.

“Ha habido muy pocos que me han manifestado que no van a volver a abrir, pero son muy poquitos. Estamos hablando de dos a tres, no más”, dijo.

De acuerdo con Mata Rivera, se prevé que en tres meses se tengan las estimaciones de las afectaciones en los negocios, ya que, explicó, no todos han abierto para esperar a que mejoren las condiciones económicas.