Ocupación hotelera en Querétaro disminuye 35% durante 2020

Así lo dio a conocer Raúl Parissi Arau, secretario de Turismo de la capital; afirmó que, en lo que va del año, se ha registrado una pérdida de ocupación de 364 mil 396 turistas por noche.

En lo que va del año se han recaudado 5 millones 591 mil 875.94 pesos del impuesto hotelero en el municipio de Querétaro, dio a conocer Raúl Parissi Arau, secretario de Turismo de la capital.

En entrevista, recordó que esta cifra es mucho menor a la registrada en años anteriores, pues derivado de la pandemia se ha registrado una pérdida de ocupación de 364 mil 396 turistas por noche. Detalló que mientras en 2019 se contabilizó una ocupación del 60 por ciento, este 2020 apenas han alcanzado un 25 por ciento.

Parissi Arau destacó que, además, hubo hoteleros que tuvieron que declarar en cero su ocupación, lo que agudizó la baja en la percepción de este impuesto.

«Agradezco a los hoteleros, al sector, que han estado en comunicación y simplemente tienen que declarar, los meses que no hubo actividad, ceros. No tiene que haber nada más complicado que declarar en cero. Si no tuviste ocupación declara en cero», dijo.

En lo que va del año, esto es lo que se ha recaudado, por mes, por este impuesto:

· Un millón 512 mil 244.18 pesos en enero

· Un millón 172 mil 182.67 pesos en febrero

· Un millón 525 mil 612.88 pesos en marzo

· 855 mil 062.70 pesos en abril

· 144 mil 889.58 pesos en mayo

· 196 mil 784.22 pesos en junio

· 185 mil 199.71 pesos en julio

En próximos días, dijo, se anunciará un programa de apoyo para el sector hotelero y restaurantero en el municipio de Querétaro, el cual se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sostenible (Sedeso).