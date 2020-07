Municipio de Querétaro asegura que ya hay acercamiento con vecinos de Paseos del Pedregal

De acuerdo con los vecinos del fraccionamiento, las bardas perimetrales de varios condominios presentan grietas que ponen en riesgo la estructura y advirtieron del riesgo que conlleva un posible derrumbe

Ya existe acercamiento con los vecinos de Paseos del Pedregal y quienes denunciaron afectaciones en sus viviendas, por las obras del eje de transporte público Pie de la Cuesta, afirmó Oriana López Castillo, secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, quien dijo, se revisa la estructura para verificar si ese daño fue provocado por estos trabajos.

De acuerdo con los vecinos del fraccionamiento, las bardas perimetrales de varios condominios presentan grietas que ponen en riesgo la estructura y advirtieron del riesgo que conlleva un posible derrumbe.

En este sentido, la funcionaria municipal confirmó que estas grietas, no son recientes, y explicó que debido a que, los trabajos del municipio están pegados al camellón y no cercanos a la barda perimetral, la vibración que se presente no tendría por qué afectar estas construcciones.

“Estamos observando, cuando nosotros estamos trabajando qué movimientos o que surge dentro de sus bardas, sin embargo, como fue construido su fraccionamiento o como se dio todo este movimiento, lo desconocemos”, enfatizó.