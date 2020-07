Más del 50 por ciento de pruebas que realiza la UAQ reflejan anticuerpos contra SARS-Cov2

A través de la prueba serológica de la Universidad Autónoma de Querétaro se ha reflejado que el número de personas con anticuerpos para COVID-19 va aumentando, aunque esto no necesariamente implica inmunidad

Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, enfatizó que la presencia de estos anticuerpos no representa inmunidad al COVID-19, pues no se sabe si se trata de anticuerpos neutralizantes, por ello, a cada una de estas personas se les informa de los resultados y se les indica seguir los protocolos sanitarios que dictan las autoridades de Salud.

“Nuestra prueba es altamente específica y particularmente la de LAMP es muy sensible (…) además, no se puede comparar con las comerciales porque estas detectan inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, pero en nuestro caso no estamos refiriendo inmunoglobulinas, pues utilizamos inmunoglobulinas totales, es decir, nuestros resultados son positivos o negativos a la presencia de anticuerpos capaces de reconocer al virus”, afirmó la Rectora.

Se detalló que, de las 2 mil 475 muestras de suero, se localizaron mil 269 personas con dichos anticuerpos, es decir, un 51.2 por ciento; además que desde la implementación de la prueba LAMP de detección, en sustitución de la PCR, se han procesado 2 mil 176 muestras, de las cuales, 353 personas han arrojado resultados reactivos, lo que equivale a 16.2 por ciento.

De acuerdo con García Gasca este porcentaje refiere que ha ido en descenso en el tamizaje molecular de detección del virus SARS CoV-2 que realiza la Universidad.

En el caso de las personas reactivas, dijo, los médicos de la UAQ informan a las personas sobre el resultado y a través de varias citas, dan seguimiento al paciente, sin que hasta este momento se hayan encontrado con casos graves.

Finalmente, agradeció el apoyo de empresas como: Proveedora Queretana de Climas, Agropecuaria Tepeyac, Robuspack, Supraterra, QuattroCom, Faurecia, Inox, la Unión Ganadera Regional, Cartotech y Ganaderos Asociados de Querétaro, entre otras, quienes con su invaluable aportación permiten que la investigación universitaria siga adelante, así como al de la sociedad civil que se ha unido a este proyecto.