“Indispensable despenalizar el aborto”: Rectora de la UAQ

En videoconferencia, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, indicó que esto no significa que las mujeres deben abortar, sino que quienes decidan hacerlo, no deberían ser acusadas por un delito

Es indispensable que se despenalice el aborto, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, esto luego de desechar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto que pensaba despenalizar el aborto en Veracruz.

En videoconferencia, García Gasca se manifestó a favor de la despenalización, no obstante, indicó que con esto no significa que las mujeres deben abortar, sino que quienes decidan hacerlo, no deberían ser acusadas por un delito.

“Es indispensable que se despenalice el aborto, así que me parece que estas decisiones que siguen negando este derecho a las mujeres, lo único que hacen es entorpecer y echar para atrás el poco adelanto que tenemos en el tema”, declaró.

García Gasca reiteró que, la despenalización del aborto es una cuestión de sensibilidad, civilidad y de sentido común; además, enfatizó que hay una falta de perspectiva de género y de información la que impera en la toma de decisiones de los Congresos.

Cabe recordar que, de acuerdo con los ministros el motivo para desestimar la discusión de este proyecto está relacionado con la omisión legislativa en el Congreso, no por no estar en contra del fondo de este.