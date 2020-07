¿Harto de la cuarentena? Conoce las nuevas propuestas de Neflix para julio

Entre las nuevas series que se presentarán son: Mundo Misterioso, Criaturitas, El Robo del Siglo, Adolescentes Cazadoras de Recompensas, Biohackers, La Venganza de Analía, Do Do Sol Sol La La Sol, Cosas del verano del millón de dólares y Soy un asesino

El séptimo mes del año está por terminar, pero la plataforma de streaming Netflix presentó lo nuevo que vendrá en su catálogo en el mes de agosto.

En cuanto a series, la plataforma adelantó que se estrenará la temporada 3 de The Rain, la temporada 3 Alta Mar, la temporada 5 de Lucifer, temporada 1 y 2 de Cobra Kai, temporada 2 de Nailed It, temporada 3 selling sunset, temporada 2 Glow up, temporada 2 de Dirty John, temporada 2 de stranger y temporada 5 de Rita.

Entre las nuevas series que se presentarán son: Mundo Misterioso, Criaturitas, El Robo del Siglo, Adolescentes Cazadoras de Recompensas, Biohackers, La Venganza de Analía, Do Do Sol Sol La La Sol, Cosas del verano del millón de dólares y Soy un asesino.

Entre las películas originales de Netflix, está su nueva propuesta interactiva Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend, la película Proyecto Power, Work It: Al ritmo de los sueños, Crímenes de Familia, John buscaba un contacto extraterrestre, Orígenes secretos, Los hermanos Santana, La esperanza, esa cosa con plumas.

El resto de películas que se suman al catálogo son: V de Venganza, Star Trek: En la oscuridad, Locademia de Policia 2, La resurrección de Cristo, Chicas Pesadas 2, Titanes del Pacífico, Escape imposible, Las horas más oscuras.

Los documentales que se suman son: Conexiones, Nación de inmigración, Anelka: incomprendido, Los más buscados del mundo, Natasha Natasha, High Score: el mundo de los juegos.

En cuanto a los amantes del anime podrán disfrutar Toradora, The Seven Deadly Sins, El Gran Farsante y Aggretsuko.

Para los menores los títulos que se suman son: Supermonstruos, Tut tut Cory Bólidos, Los vigilantes de Malibú, El autobús mágico, Magos: relatos de Arcadia, Los Octanautas las cuevas Sac Actu, Glitch Techs, El fascinante laboratorio de Emily.